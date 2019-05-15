مدينة زويل توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الجامعات الأوربية والعربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
وقع الدكتور شريف صدقي الرئيس التفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عددًا من الاتفاقيات مع جامعات ومعاهد ألمانية وبلجيكية في إطار تعزيز التعاون الدولي بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الأوروبية.
وقال الدكتور طارق السرنجاوي مستشار الرئيس التنفيذي للبحث العلمي والتطوير، إن المدينة وقعت سلسلة من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات الأوروبية الالمانية والبلجيكية ومنها جامعة بروسل وجنت وجامعة إيلميناو التكنولوجية ومعهد كارلسروه التكنولوجي.
وتهدف الإتفاقيات إلى تمكين طلاب الماجيستير والدكتوراه من الحصول على درجات علمية معتمدة ومزدوجة من مصر وألمانيا أو بلجيكا.
كما تنص الإتفاقيات أيضًا على تفعيل التبادل بين طلاب المرحلة الجامعية وطلاب الدراسات العليا وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، كما تتيح هذه الاتفاقيات التبادل المشترك بين أعضاء هيئة التدريس، والفرق البحثية وطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن توقيع بعض من هذة الاتفاقيات جاء بطلب من هذه الجامعات نظرًا لما لمسوه من مستوى تعليمي متميز لخريجي طلاب مدينة زويل الذين يستكملون دراستهم الحالية في هذة الجامعات.
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