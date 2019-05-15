​محافظ القاهرة يقود حملة ليلية لتطهير شوارع وسط البلد من الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة مساء اليوم الثلاثاء، لتطهير شوارع وسط البلد من إشغالات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور مع إزالة جميع الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع للمارة والمرور.

وشدد المحافظ على أهمية العمل الجماعي لمواجهة المظاهر السلبية في شوارع العاصمة.

كما شدد المحافظ على ضرورة تكاتف أجهزة الأحياء مع شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات الأمن وأقسام الشرطة لتنفيذ الحملات لمواجهة التشوهات وانتشار الباعة الجائلين واستغلالهم أرصفة المشاة، وغيرها من المخالفات وضرورة العمل بحزم وتنفيذ القانون والتصدي لعدم إعادة المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها.

يأتي ذلك في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع القاهرة، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم والأسواق النموذجية.