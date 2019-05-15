أخبار مصر | شاهد.. أجواء تاسع أيام رمضان بمنطقة الحسين في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. أجواء تاسع أيام رمضان بمنطقة الحسين في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت عدسة "الخليج 365" مظاهر احتفال المواطنين بشهر رمضان المبارك، بمنطقة الحسين، وشهدت شوارع الحسين، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين تعكس مظاهر الفرحة والبهجة في الشهر الكريم، حيث أصبحت المقاهي والمطاعم كاملة العدد دون مقعدا خاليا.

كما شهدت المنطقة تواجد ملحوظ للسائحين الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين احتفالاتهم.