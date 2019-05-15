أخبار مصر | ضبط 15 ألف عبوة زيت طعام مخلوط وغير صالح للاستهلاك الأدمى بمصانع غير مرخصة بالجيزة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 15 ألف عبوة زيت طعام مخلوط وغير صالح للاستهلاك الأدمى بمصانع غير مرخصة بالجيزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار استمرار تكثيف حملات محافظة الجيزة، علي الأسواق خلال شهر رمضان المبارك تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين ضبط مصانع بير السلم بأكتوبر وأبو النمرس والحوامدية التي تقوم بإنتاج وبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الأدمي.

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان مباحث التموين بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية نجحت فى ضبط 15 ألف عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بمصنع بمركز ومدينة ابو النمرس وضبط 4 طن ونصف دقيق مدعم وضبط 15 الف عبوة زيت طعام زيتون مخلوط بزيت عادي بمخزن غير مرخص بالسادس من اكتوبر وضبط طن ونصف الطن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي بمصنع غير مرخص بمركز ومدينة الحوامدية وذلك قبل طرحها بالاسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات المكثفة علي خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتمشيط كافة الأسواق لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر ولعدم السماح بالتلاعب بصحه المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم ومتابعة الاسعار.

وأشار إلى أن الحملات تأتي في اطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابي على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

وأضاف العميد مصطفي البكري مدير مباحث التموين بالجيزة تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال أصحاب المصانع لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون أو يتلاعب في الغذاء والمنتجات التي يتناولها المواطنين وجاري مواصلة الحملات لتمشيط كافة الاسواق من الاطعمة الفاسدة والمغشوشة الغير صالحة للاستهلاك الادمي حرصاً علي سلامة وصحة المواطنين.