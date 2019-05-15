مصر | "مزلقان الموت".. التحريات تكشف عن تفاصيل مصرع شخص إثر اصطدامه بقطار العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مزلقان الموت".. التحريات تكشف عن تفاصيل مصرع شخص إثر اصطدامه بقطار العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل مصرع شخص، إثر إصطدامه بأحد القطارات بمركز العياط، وتبين أنه حال مروره من المزلقان بمكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد قطارات الوجه القبلي، واصطدم به، ما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للعميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بمزلقان العياط، دائرة المركز

وانتقل العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، وتبين أنه حال عبور المتوفي من المزلقان بمكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد قطارات الوجه القبلي، واصطدم به، ما اسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

