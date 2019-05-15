مصر | المباحث تكثف تحرياتها لضبط شخصين هربا عقب مشاجرة بأسطوانات الغاز في المعصرة

وجارِ البحث عن المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى المقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث المعصره، بلاغا من الاهالى مفاده، نشوب مشاجرة بين صاحب مخبز وأخرين، بسبب خلافات الجيرة.

وأرسل رئيس المباحث إشارة إلى دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص، وفرا اثنين هاربين، وأصيب 7 آخرون نتيجة استخدام أسطوانات الغاز في المشاجرة، وتم نقلهم إلى المستشفى وبينهم 5 حالات (في حالة خطر).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة,