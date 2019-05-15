مصر | "هارب من حكم قضائي".. القبض على عاطل بموقف اتوبيسات مسطرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هارب من حكم قضائي".. القبض على عاطل بموقف اتوبيسات مسطرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الخدمة الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات مسطرد التابع لهيئة النقل العام من ضبط "ح.ع.ش" 49 سنة، بدون عمل بنوع الاشتباه أثناء تواجده بالموقف دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

بالكشف عنه جنائيًا تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ علية في 16 قضية ( تبديد – ضرب ) بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين ( أسبوع الى سنتين ) بإجمالي مدد حبس بلغت 10 سنوات و9 أشهر اخرهم قضية جنح قسم شرطة أول شبرا الخيمة " تبديد " بالحبس لمدة سنتين وكفالة 5000 جنية حضوري

بالعرض على اللواء مصطفــى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

