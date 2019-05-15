السيسي يودع ملك البحرين في ختام زيارته لمصر

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الرئيس عبد الفتاح السيسي يودع ملك البحرين

غادر القاهرة، بعد ظهر، اليوم الثلاثاء، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وكان في وداعه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ختام زيارته لمصر التي استغرقت 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع السيسي، تناولت علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين من روابط أخوة ومودة، وكذلك سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

وتتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوة، وبأنها علاقات دعم ومساندة متميزة يزخر تاريخها بالمواقف التي تعكس مشاعر الود بين الشعبين حيث تشكل العوامل الثقافية المتمثلة في اللغة والدين والتاريخ المشتركة الدعائم الرئيسية لتلك العلاقات الوطيدة.وساهمت العلاقات في تعميق أواصر العلاقات الرسمية بين

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