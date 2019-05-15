شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يطعن على لائحة جزاءات «الأعلى للإعلام» أمام مجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقام ضياء رشوان بصفته نقيباً للصحفيين دعوى أمام الدائرة الثانية للقضاء الإداري بمجلس الدولة للطعن على لائحة الجزاءات والتدابير التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك يوم الاثنين 13/5/2019. وبحسب بيان، يأتي هذا التحرك تنفيذا لقرار مجلس النقابة في اجتماعه بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٩، حيث تضمنت الدعوى شقاً مستعجلاً بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بإصدار هذه اللائحة، كما تضمنت شقاً موضوعياً بإلغاء القرار السابق ذكره بإصدارها.

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