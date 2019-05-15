شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من هاني رمزي على منتقدي برنامجه: «دينا فؤاد أصيبت بقيء» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته بنجاح برنامج المقالب «هاني في الألغام»، الذي يعرض على قناة «الحياة»، نافيا صحة ما تردد أن برنامجه «مفبرك».
وأضاف هانى رمزى في مداخلة هاتفية لبرنامج «سراي مع نورة»، المذاع على التليفزيون الكويتي: «كل ما يحدث في البرنامج حقيقي ولم يتم التنسيق مع ضيف البرنامج، ولو في فنان عرف بتفاصيل البرنامج هيرفض المشاركة».
وأضاف «اخدت وقت طويل علشان عرض البرنامج، خاصة وأن ضيوف البرنامج رفضوا عرض حلقاتهم، والفنانة دينا فؤاد أصيبت بحالة من الاستفراغ ورجعت كل اللى في بطنها من صعوبة الجيم، والفنانة صابرين أصيبت بحالة انهيار عصبي، وظلت تبكى أكثر من 15 دقيقة، ولولا علاقتى بها لما وافقت على عرض الحلقة».
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