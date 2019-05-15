شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: لجنة برئاسة شريف إسماعيل لتحديد مصير «الحديد والصلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، الثلاثاء، إن هناك لجنة لدراسة وتحديد مصير شركة الحديد والصلب بعد عزوف الشركات العالمية في الصناعة للدخول بشراكة لتطوير شركة الحديد والصلب.

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وأضاف «توفيق»، في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن اللجنة المشكلة يترأسها رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، وأعضاء من كلية الفنيين العسكريين، وبعض الجهات السيادية.

واشار إلى أن هدف اللجنة الرئيسي هو حسم مصير الحديد والصلب ودراسة سبل وقف الخسائر.

وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، الأسبوع الماضي، انتهاء لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية من دراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية بشأن تأهيل وتطوير وإدارة الحديد.