- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن قبطية تُقيم حفل إفطار لعمال النظافة في أسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت الدكتورة كريستينا عادل حكيم، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، حفل إفطار لـ200 عامل من عمال النظافة العاملين بمجلس مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، والوحدات المحلية التابعة لها، بحضور العميد علاء عبدالجابر، رئيس مجلس مدينة ديروط ونوابه، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
وقالت كريستينا عادل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنها نظمت الإفطار لعمال النظافة، لما لهم من دور حيوي في مجتمعنا، ولتشجيعهم على الارتقاء بمنظومة النظافة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبطية تُقيم حفل إفطار لعمال النظافة في أسيوط (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.