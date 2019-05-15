شكرا لقرائتكم خبر عن قبطية تُقيم حفل إفطار لعمال النظافة في أسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الدكتورة كريستينا عادل حكيم، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، حفل إفطار لـ200 عامل من عمال النظافة العاملين بمجلس مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، والوحدات المحلية التابعة لها، بحضور العميد علاء عبدالجابر، رئيس مجلس مدينة ديروط ونوابه، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وقالت كريستينا عادل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنها نظمت الإفطار لعمال النظافة، لما لهم من دور حيوي في مجتمعنا، ولتشجيعهم على الارتقاء بمنظومة النظافة.

قبطية تقيم حفل إفطار لعمال النظافة العاملين بمجلس مدينة ديروط بمحافظة أسيوط

قبطية تقيم حفل إفطار لعمال النظافة العاملين بمجلس مدينة ديروط بمحافظة أسيوط

قبطية تقيم حفل إفطار لعمال النظافة العاملين بمجلس مدينة ديروط بمحافظة أسيوط