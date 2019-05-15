شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يرُد على رامز جلال: «أنا مش صغير عشان اتبهدل كدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، ضيفا على رامز جلال، في حلقة الثلاثاء من برنامج «رامز في الشلال».

وخلال المقلب، عقبْ سقوط «جمعة» في المياه، ظل يصرخ معتديا على طاقم البرنامج بالشتائم، ثم انفعل على رامز جلال قائلاً: «أنا وانت مش صحاب عشان تهزر معايا وتعمل فيا كدا، أنا مش صغير»، مشيرًا إلى إصابته برهاب المياه وعدم قدرته على السباحة.

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وأشار لاعب النادي الأهلي إلى احتمالية توقفه عن كرة القدم في أعقاب هذا المقلب.

تدور أحداث البرنامج عادةً وسط الخُضرة في بالي، إحدى مقاطعات إندونيسيا، يظهر الضيف أعلى الكوبري أثناء تصوير الإعلان، فيما يُسرع فريق عمل البرنامج بإنقاذه من الغرق بواسطة الزورق، وخلال ذلك، تبدأ المغامرة، إذ يتفاجأ الضيف بظهور غوريلا مفترسة بين الأدغال والأشجار المُحيطة.