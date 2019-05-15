شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أمسيات أدبية في احتفالات «الأعلى للثقافة» خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورهشام عزمى، مجموعة من الأمسيات تتضمن لقاءات أدبية وشعرية وندوات وليالى حكي تنطلق في التاسعة مساء الأربعاء 10 رمضان بالحديقة الثقافية في السيدة زينب برئاسة الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف.

و من المقررعقد ندوة بعنوان «بردة البوصيري» وتأتي في إطار أنشطة لجنة الشباب بالمجلس والتى ترأسها الدكتورة جهاد عامر، وتتضمن قراءات شعرية وعدد من الأعمال الغنائية والإنشاد الديني لفرقة «تحابيش» للفنون الأدائية.

وتستضيف الحديقة الثقافية أيضًا في العاشرة مساء الخميس ١١ رمضان، لقاء بعنوان «أفريقيا في قلب مصر» ويديره محمود الداوودي، ويتضمن فقرات فنية للفلكلور الأفريقي يقدمها الفنان الكاميروني موسى إبراهيم، وتأتى ضمن احتفالات وزارة الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الافريقى خلال عام 2019 .

كما يحتضن قصر ثقافة قنا في التاسعة مساء الأحد ١٤ رمضان، ندوة «الشباب وبناء الدولة» التي تنظمها لجنة «الشباب»، وتتناول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للممارسات الثأرية ويشارك بها الدكتور يوسف الغرباوى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور خالد سعد، وكيل كلية التربية بقنا ويديرها أحمد سعد جريو،

وتعقد «ندوة» الشباب المصري التكوين والمستقبل في التاسعة مساء الثلاثاء ١٦ رمضان، بمقر المجلس الأعلى للثقافة ويديرها الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة علم الإجتماع، ويشارك خلالها كل من الدكتور أحمد مجدى حجازى، الدكتور خالد عبدالفتاح والدكتور مسعد عويس.

Advertisements

وتتواصل الفعاليات حيث تقام في التاسعة مساء الأربعاء ١٧ رمضان، بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية شعرية بعنوان «رمضان والشعراء» وتنظمها الأمسية لجنة الشعر برئاسة الدكتور محمد عبدالمطلب، ويديرها الدكتور حسام جايل، ويشارك بها الشعراء أحمد بلبولة، أحمد عنتر مصطفى، حسن شهاب الدين، حسن طلب، عمر الصاوي ومحمد إبراهيم أبوسنة.

وفى التاسعة مساء الأربعاء ١٧ رمضان، يعقد في بيت المعمار المصري ندوة بعنوان «ثقافة العمارة للأطفال والشباب»، وتلقى الضوء على بِعض التجارب الناجحة في مجال نشر ثقافة العمارة للأطفال والشباب وتديرها الدكتورة هبة صفي الدين، ويشارك بها الدكتورة دعاء شحاتة، المهندسة علا سعيد، المهندسة رضوى رستم وممثلان عن كل من جمعية الفكر العمراني ومؤسسة بناء للتنمية المجتمعية وتعقب عليها الدكتورة دليلة الكرداني، مقرر لجنة العمارة بالمجلس كما يصاحبها معرض لبعض ممارسات الأنشطة المختلفة والأعمال المشتركة في جائزة المكعبات الذهبية ٢٠١٨ وتستمرلمدة أسبوع.

وفى التاسعة مساء الخميس ١٨ رمضان، تقام بمقر المجلس الأعلى للثقافة أمسية حكي بعنوان «تناغم.. قراءة في أشعار المتصوفة» تقدمها مجموعة «دوم حكي» بمشاركة الدكتورة سحر الموجي، رشا نشأت وعمر سامح.

وفى التاسعة مساء الأحد ٢١ رمضان، يعقد بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية بعنوان «الدراما والبرامج الرمضانية من منظور إعلامي»، وتتناول رؤية عدد من المتخصصين بمجال الإعلام للدراما والبرامج الرمضانية وتديرها الدكتورة حنان يوسف، مقرر لجنة الإعلام ويشارك بها الدكتورة هبة شاهين، عبدالله حسن وخالد مهنى.

وفى التاسعة مساء الثلاثاء ٢٣ رمضان، تقام بالمجلس الأعلى للثقافة أمسية بعنوان «رمضان في أفريقيا»، ضمن فعاليات احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الافريقى وتهدف إلى القاء الضوء على العادات والتقاليد المميزة لعدد من دول القارة السمراء ويديرها كل من الدكتور خالد أبوالليل والدكتورة رشا أبوشقرة ويشارك بها عدد من المتخصصين المصريين مع جبرين عبدالله «تشاد»، سابو محمد «الكاميرون»، عبدالعزيز نشيميمانا «رواندا»، وسام الزهار «المملكة المغربية».

وتختتم الفعاليات في التاسعة مساء الخميس ٢٥ رمضان، بأمسية حكي بعنوان «جوة الصندوق» تقدمها مجموعة «أنا الحكاية» والتى تضم آية سامي، إيمان شاهين سهام بنت سنية وعبدالسلام ومنى إبراهيم إخراج وتلحين إيمان صلاح.