شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال» و«عرفات» و«صقر» على مائدة إفطار بالعين السخنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حضر الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، يرافقه اللواء أح رفيق رأفت عرفات، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، مائدة إفطار بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة.
وتلا ذلك أمسية تضمنت تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وفقرة غنائية، وفقرة تواشيح سورية.
وحضر الإفطار اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة السويس، ومندوب من وزارة الأوقاف والكنيسة.
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