5 مهام رئيسية تتطلع بها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.. تعرف عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، مجموعة من الاختصاصات والمهام لوحدة قضايا الاستثمار التى تتولاها النيابة الإدارية. وتضطلع النيابة الإدارية بمجموعة من المهام التى تتمثل فى: 1ـ الفحص والتحقيق فى شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات؛ متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية، أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. Advertisements 2ـ التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار. 3ـ متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالامتناع أو التراخى فى تنفيذها. 4ـ التحقيق فى وقائع الامتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى. 5ـ عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأى على رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.

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