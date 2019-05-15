أخبار × 24 ساعة.. السيسي يفتتح محور روض الفرج.. والرئاسة: سيحقق طفرة بالحركة المرورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. تجديد حبس منى الغضبان 45 يوما بتهمة نشر فيديو إباحى مع مخرج شهير بث مباشر.. اعرف حكم لبس البنطلون للمرأة وشرب الماء وقت آذان الفجر برمضان زوجة تطلب الخلع: "هددنى بالقتل لرفضى التنازل عن اتهام صديقه بالتحرش" فيديو.. وزير الدفاع يشارك أبطال الجيش الثالث وقوات شرق القناة الإفطار المدرسة الدولية الحكومية بالتجمع تطالب أولياء الأمور بسداد أقساط العام المقبل Advertisements كل ما تريد معرفته عن حادث مقتل كاهن كنيسة مار مرقس بشبر الخيمة × 11 معلومة وكالة واس: استهداف محدود لمحطتى الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو افتكروهم فى رمضان.. الشهيد مصطفى لطفى رئيس مباحث الغلابة.. صور السيسي يفتتح محور روض الفرج غدا.. والرئاسة: سيحقق طفرة بالحركة المرورية

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