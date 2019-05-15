شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس الثانوية تجهز لجانًا للامتحانات الورقية لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت المدارس الثانوى العام، لجانًا استعدادًا لعقد الامتحان الورقى لطلاب أولى ثانوى، والذى يجرى اللجوء إليها حال حدوث أى مشكلات فى النظام الإلكترونى، إضافة إلى تجهيز لجان طلاب المنازل والخدمات فى الإدارات التعليمية المختلفة.

وقالت مصادر مسئولة، إن الامتحان الإلكترونى هو الأساس أما الورقى هو استثنائى يتم عقده للطلاب حال حدوث عطل معين فى السيرفر الخاص بالمدرسة، حيث تعقد الامتحانات بلا إنترنت فى المدارس الثانوى من خلال استخدام إمكانيات المدارس التكنولوجية.

وتنطلق الأسبوع المقبل الأحد 19 مايو، امتحان الصف الأول الثانوى وهو امتحان نهاية العام يجب على طالب الحصول على 50% من درجة النجاح حتى يؤهل للانتقال إلى الصف الثانى الثانوى، ومن يحصل على درجة النجاح لن يكون مضطرًا إلى دخول امتحان يوليو المقبل.