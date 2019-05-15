شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تشريعات تحد من خطورة السوشيال ميديا وتواجه مشاكلها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مؤكدًا أن المتبقى منه مادتان فقط محل حديث .

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ولفت إلى أن البرلمان يحرص على استكمال تشريعات السوشيال ميديا، خاصة أن هذا المجال غير مؤمن بالمرة، موضحًا أنه لأول مرة يكون للسوشيال ميديا تشريعات مكتملة الأركان، وهى مثلث تتمثل فى تنقية المعلومات "الجريمة الإلكترونية، وقانون حماية البيانات الشخصية، قانون المعاملات الإلكترونية أون لاين، والمنتظر إرساله من الحكومة".

وأوضح أنه فى حالة عدم وجود هذه التشريعات سنكون أمام مافيا على السوشيال ميديا، كنا وما زلنا نعانى منها، وباكتمال أركان هذه التشريعات سيكون الأمر مختلفًا.