شكرا لقرائتكم خبر عن بفرحة كبيرة.. الفائز بجائزة «اسم من مصر» يستقبل جورج قرداحي في منزله (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مصطفى محمد عوض الفائز بجائزة برنامج «اسم من مصر»، الإعلامى جورج قرداحى بالقبلات والأحضان في منزله بمنطقة الخصوص، بمحافظة القليوبية، ليسلمه الأخير 100 ألف جنيه قيمة الجائزة عن حلقة أمس الإثنين.

وتناول الإعلامى جورج قرداحى الذي يعرض برنامجه عبر قنوات «on e»، و«cbc»، و«الحياة»، الحديث مع الحاج مصطفى وزوجته، وقال:«إن اسرتهم تضم ثلاثة أبناء من بينهم أثنان لديهما فشل كلوى وهما في المستشفى الآن من أجل الغسل وهما محمد 19 عاما وأسماء 29 عاما».

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وأكدت الأسرة الفائزة أنها تتابع البرنامج منذ بداية شهر رمضان الكريم وأرسلت عدة إجابات صحيحة ولكن لم يحالفها الحظ، ورغم ذلك لم تيأس وظلت ترسل الإجابات أملاً في الفوز إلى أن تحقق حلمهم، وتابع الحاج مصطفى الفائز بالجائزة قائلا: «إجابة حلقة الأمس كانت صالح سليم الذي رفع شعار الأهلى فوق الجميع».

من جانبه علق جورج قرداحى، قائلا: «لقد كان المشوار طويلا إلى منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية حتى وصلنا إلى منزل الحاج مصطفى من أجل تسليمه الجائزة ولكن في النهاية فرحنا معه ومع عائلته بفوزهم».

من جانبهم رحب أهالى منطقة الخصوص بالإعلامى الكبير جورج قرداحى، بقدومه وزيارته المنطقة، حيث تجمع الأهالى حوله، وفي أثناء سيره بدروب وشوارع المنطقة حرص الأهالى على التلويح له في إشارة منهم للترحيب به.