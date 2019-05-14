شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل وزير الأوقاف في حضور وفد كنسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق مؤتمر الملتقى الإسلامي الأول بمديرية أوقاف بنى سويف، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف وحضره ما يقرب من 2000 مواطن أمام ساحة مسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف.

واستقبل المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مستهل زيارة الوزير للمحافظة لحضور الملتقى الفكري الأول بالمحافظة، والذي اقيم بسرادق أمام مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء تامر أبوالنجا السكرتير العام المساعد.

مؤتمر الملتقى الاسلامى الاول بمديرية أوقاف بنى سويف

وكان في استقبال الوزير وفد كنسي كبير، حيث حضر القمص باخوم عطية ووفد كنسي مرافق له ممثلا عن مطرانية بني سويف، والقمص غبريال تواضروس ووفد مرافق له عن مطرانية ببا، ونيافة القمص باسيلوس والأنبا بولا عن دير الأنبا بولا، ونايفة القمص فام الأنطواني عن دير الأنبا أنطونيوس، ونيافة القمص بولس فهمي وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، وذلك بجانب عدد من قيادات أوقاف بني سويف على رأسهم الدكتور محمد أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف.

حيث دار حوار بين الحاضرين، أكد فيه المحافظ على متانة النسيج الوطني، والوحدة الوطنية الخالدة على مر العصور، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية في مصر لها ريادتها وقوتها التي تتميز بها، خاصة روح المحبة والترابط بين المسلمين والمسيحين والتي تجدها واضحة في المناسبات الإجتماعية المتبادلة، والمناسبات الوطنية، حيث يظهر المعدن الأصيل للشعب المصري، وتماسكه وترابطه تحت شعار وهدف واحد وهو: حب الوطن والعمل على نهضته وأن تظل رايته مرفوعة عالية.

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وعقب ذلك عقد مؤتمرموسع بديوان عام المحافظة، في حضور عدد كبير من قيادات الأوقاف ببني سويف، والقيادات الكنسية والقساوسة، حيث أكد وزير الأوقاف أن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، «فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي».

وأكد محافظ بني سويف أن المجتمع السويفي قوي بوحدته الوطنية، وبحب أبنائه جميعا لتحقيق التنمية والنهضة في كل المجالات، مشيرا إلى المحافظة كلها تعمل بروح الفريق الواحد المتكامل المتعاون تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتكامل والتضافر يدا واحدة للنهوض بالمجتمع، وذلك ظهر واضحا في عدد من المشروعات والمبادرات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات.

وعبر عدد كبير من القساوسة والآباء عن سعادتهم اليوم بمشاركة اخوانهم علماء الأزهر والأوقاف في هذه الجلسة التي سادت فيها روح التآلف والوحدة الوطنية، والتي أعطت البرهان على متانة وقوة نسيج الشعب المصري.

من جانبهم أكد عدد من الأئمة والدعاة الحاضرين على أن هذه الندوة المشتركة التي دعا اليها محافظ بني سويف وتحت رعاية السيد فضيلة وزير الأوقاف ،تعد أنموذجا رائدا، ودليلا واضحا على الوحدة والحب والتماسك بين أسرة المجتمع السويفي، الذي يضرب أروع الأمثلة في ذلك، كجزء أصيل من الشعب المصري الذي يمتاز بالوحدة الوطنية على مر العصور.

وخلال الزيارة أهدى وزير الأوقاف الحاضرين من المشايخ والقساوسة اصدارات من كتب الوزارة، ولاسيما كتاب «حماية دور العبادة» أحدث إصدارات وزارة الأوقاف.