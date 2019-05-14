شكرا لقرائتكم خبر عن «دير جبل الطير» يستقبل وفودًا وزارية لاعتبارها قرية «نموذجية» في المواطنة والتعايش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مركز سمالوط شمال المنيا، وفود وزارية لمدة الثلاثة أيام المقبلة، لاعتبار قرية دير جبل الطير قرية «نموذجية»، لما حظيت من زيارة العائلة المقدسة، خاصةً بعد إدراج المنطقة ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، بعد موافقة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

وقال مقار العمدة، من كبار العائلات بقرية دير جبل الطير، إن منطقة دير السيدة العذراء دير جبل الطير، تستقبل على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الثلاثاء، وتستمر حتى 16 مايو الجاري.

وأضاف أنه سيتواجد منفذ بيع للسلع من وزارة التموين، لتحرير بطاقات وحل المشاكل المتعلقة بها من وزارة التضامن، كما يتم عقد ندوات ومحاضرات توعية من وزارة التربية والتعليم، وكذا يتم توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج من وزارة الصحة، إلى جانب تنظيم سهرات رياضية، والوقوف على مشاكل الشباب وحلها من وزارة الشباب والرياضة.