شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت مديرية الطب البيطري بالقليوبية وجود بؤرة لإنفلونزا الطيور، داخل أحد المنازل بمدينة الخانكة، وتم إبلاغ مجلس المدينة وإعدام جميع الطيور المصابة ووضع طبقة جيرية فوقها وردم الحفرة.

وتلقى اللواء ياسر حفناوي، رئيس مجلس مدينة الخانكة، تقريراً من مديرية الطب البيطري بالقليوبية بورود تقرير المعمل المرجعي بالدقي للرقابة على الإنتاج الدجني بوجود العينة إيجابية ووجود فيروس أنفلونرا الطيور داخل أحد المنازل بها مكان تربية طيور بمنشأة الجبل الأصفر بالخانكة وجميع الطيور بالمكان بها حالة مرضية ويظهر عليها الأعراض المرضية للمرض من تنفس وهضم.

وجرى تشكيل لجنة مكونة من طلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة والدكتورة أنوار مصلحي، مديرة إدارة الطب البيطري، والمهندس محمدعبدالرحمن، مدير الإدارة الزراعية، وعبير فارس، رئيسة الوحدة المحلية بالجبل الأصفر، وقامت اللجنة بإعدام جميع الطيور بحضور صاحبة العينة، وعمل حفرة عميقة مبطنة بالجير الحي وتم وضع الطيور فيها ووضع طبقة جيرية فوقها وردم الحفرة ووضع الفنيك عليها.