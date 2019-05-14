شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 162 ألف طن قمح لصوامع وشون المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، استمرار عملية توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2019 حتى اليوم الثلاثاء 14 مايو بلغت 162 ألفا و983 طنا و134 كيلو قمحا بنطاق دائرة المحافظة.

وأضاف المحافظ أن اللجنة العليا للقمح والمشكلة من كافة الجهات المعنية تعمل وفق جدول زمني محدد، لتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين، حيث تم فتح طاقات استيعابية جديدة لتخزين القمح في كل المراكز بسهولة ويسر، وكذلك فتح جميع المواقع التسويقية «شون ترابية أو أسمنتية» كنقاط تجميع تسلم القمح، وذلك بهدف تذليل كافة العقبات أمام الفلاحين لتوريد المحصول، وتيسيرا عليهم من خلال فتح منافذ إضافية، مؤكداً أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 75609 أطنان و43 كيلو بالبنك الزراعي، و30376 طنا و897 كيلو بقطاع المطاحن، و55704 أطنان و24 كيلو بالقابضة للصوامع، و1293 طنا و160 كيلو بمصر العليا.