شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين: مصر صمام أمان للشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن مصر تمثل صمام أمان للشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، اليوم الثلاثاء 14 مايو، بحسب وكالة أنباء البحرين «بنا».

Advertisements

وذكرت الوكالة أن ملك البحرين والسيسي استعرضا العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحثا سبل تطويرها في أطر التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

وأكد الزعيمان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المستمر بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، كما جرى بحث الأوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، ومجمل الأحداث الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها.

وقال ملك البحرين إن مصر تلعب دورا محوريا بقيادة الرئيس السيسي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ومصالحها وحماية الأمن القومي العربي، مضيفا: «مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار وصمام الأمان لمنطقة الشرق الأوسط بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني في المنطقة».