شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الإسكندرية»: تحصين 60.5 ألف رأس ماشية وطائر ضد «القلاعية وأنفلونزا الطيور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الإدارة العامة للوقاية بمديرية الطب البيطري في الإسكندرية، إن المديرية تواصل تنفيذ حملات مختلفة على معظم المناطق التابعة للأحياء، لتحصين المواشي والطيور ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والوادي المتصدع الميت والتسمم الدموي وأنفلونزا الطيور، وطاعون المجترات (الوافد الجديد).

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وأضافت «جارح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال إبريل الماضي بلغ 60 ألفا و570 رأس ماشية وطائر، إذ تم تحصين 49 ألفا و490 رأس ماشية و11 ألفا و80 طائرا.

وأوضحت أنه تم تحصين 10 آلاف و43 رأس ماشية «أبقار وجاموس وأغنام» ضد الحمى القلاعية و7 آلاف و523 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع و26 ألفا و382 رأس أبقار ضد جدرى الماشية و4636 رأسا ضد مرض جدرى الأغنام، فضلاً عن تحصين 679 رأس أبقار ضد النيمو باك المستورد و227 رأسا ضد مرض طاعون المجترات وتحصين 11 ألفا و80 طائر (دجاج وبط وأوز وديوك رومى) بلقاح أنفلونزا الطيور خلال الشهر.

وأشارت إلى أن التحصينات تتم بالوحدات البيطرية المنتشرة في جميع أحياء الإسكندرية، وكذا المديرية بمحطة مصر والمزارع سواء للمواطنين الذين يقدمون إلى مقار هذه الجهات لتحصين ماشيتهم وطيورهم، أو تنتقل اللجنة البيطرية لمقار حضانات التربية في البيوت والمزارع للتحصين حسب طلبهم، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطة المديرية للتحصينات ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع للجمعيات الزراعية.