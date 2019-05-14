شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ الكندي يزور مصر خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الشيوخ الكندي «جورج فوري»، وذلك في إطار الإعداد للزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الشيوخ إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الأحزاب السياسية المختلفة.

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وفي تصريح للسفير المصري في كندا، أشار إلى أن لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ استهدف التنسيق بشأن برنامج زيارة «فوري» والوفد المرافق إلى مصر، موضحاً أنه تم إعداد برنامج مكثف للزيارة يتضمن لقاءات للمسؤول الكندي مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يقوم بزيارة حالياً إلى ألمانيا، وكذا لقاءات مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، ولقاءات أخرى رفيعة المستوى.

وأكد السفير أبوزيد على الأهمية التي تحظى بها هذه الزيارة باعتبارها أول زيارة رفيعة المستوى بين الجانبين منذ عدة سنوات، الأمر الذي من المنتظر أن يسهم في توجيه دفعة للعلاقات المصرية الكندية في مناحيها المختلفة، لاسيما في مجال التعاون البرلماني، كما ستتيح الزيارة الفرصة لرئيس مجلس الشيوخ الكندي للإطلاع عن قرب على التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هذا، وأوضح سفير مصر لدى كندا، أن رئيس مجلس الشيوخ أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لهذه الزيارة، وعن تقديره الكبير للدور القيادي الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والدور الفاعل والمؤثر الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وما يسهم به في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على أنه حرص على أن يبادر بالقيام بزيارة مصر إيماناً من جانبه بأهمية تعزيز العلاقات الكندية المصرية نظراً لما تتمتع به الدولتان من ثقل دولي وإقليمي.