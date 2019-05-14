شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: استكمال التحقيق في أزمة «صدى البلد» والمنتج المعتدي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، من اجتماعه بحضور المنتج المعتدي على الصحفيين في موقع صدى البلد، للتحقيق في الشكوى المقدمة من مجموعة قنوات صدى البلد بشأن وجود نزاع حول إحدى المسلسلات والاستماع لأقوال المنتج في شكواه.

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وبحسب بيان، اتفق الطرفان على إذاعة المسلسل الذي يدور حوله نزاع، اليوم وغدا لحين انتهاء الخلافات المالية بحضور الموزع اللبنانى، كما قرر المجلس استكمال التحقيقات غدا.

كان المجلس الأعلى للإعلام قد وجه خطابا للمنتج لحضور التحقيق غدا في الشكوى المقدمة من قنوات صدى البلد بشأن وجود نزاع حول أحد المسلسلات، مؤكدا أنه حال عدم وجود المنتج أو ممثله القانونى فإن المجلس سيضطر لإصدار قرار بوقف عرض المسلسل لحين انتهاء التحقيق.

وعلى إثر ذلك، حضر اليوم المنتج المذكور إلى مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمثول أمام المجلس، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، لسماع أقواله في الشكوى المقدمة ضده من قنوات وموقع «صدى البلد».