شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. "مباشر قطر" تكشف كواليس زيارة تميم بن حمد لإيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن زيارة سرية، أجراها تميم بن حمد إلى إيران يوم السبت 11 مايو الجارى، امتدت إلى 7 ساعات من الاجتماعات المتواصلة بين أمير الإرهاب، وقيادات ملالى إيران، وتساءلت القناة: "ما الذى دار فى هذه الاجتماعات، ولماذا توجه تميم إلى طهران فى هذا التوقيت؟"

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وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية بأن مصادر خاصة بقناة مباشر قطر، أكدت أن سيناريوهات زيارة تميم بن حمد فى هذا التوقيت لا تخرج عن إطار التصعيد الأمريكى تجاه إيران، وحشد المزيد من القوة العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط من أجل مواجهة إيران، حال نشوب معركة عسكرية بين الطرفين، أو اندفاع قوات الحرس الثورى الإيرانى نحو استهداف مصالح واشنطن فى المنطقة".

وأكد التقرير أن وجود قاعدة العتيد على الأراضى القطرية يجعل منها هدف للضربات الإيرانية التى هددت باستهداف قواعد أمريكا فى المنطقة العربية حال تلقيها ضربة عسكرية من الولايات الأمريكية المتحدة، وتابع: "من أجل ذلك طار تميم إلى إيران للوقوف على حقيقة الأمر خاصة وأنه تربطه علاقات قوية مع طهران منذ المقاطعة العربية فى يونيو 2017 ومن ناحية أخرى لا يستطيع أن يتخلف عن تعليمات الإدارة الأمريكية".