«الخليج 365».. الحرب المنتظرة.. من يدفع ثمن الحرب الأمريكية الإيرانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلط عدد ”الخليج 365” المطبوع الصادر، غدًا الأربعاء، الضوء على عددٍ من القضايا والمتابعات الهامة، فى مقدمتها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحور روض الفرج، بالإضافة إلى تغطية شاملة عن الصراع الأمريكى الإيرانى. وإلى أهم العناوين:

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح محور روض الفرج.. مؤسسة جينيس العالمية تتلقى طلباً لتسجيل المحور كأعرض كوبرى مُعلق بكابلات فى العالم

وإلى أهم العناوين:اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح محور روض الفرج.. مؤسسة جينيس العالمية تتلقى طلباً لتسجيل المحور كأعرض كوبرى مُعلق بكابلات فى العالم الحرب المنتظرة.. من يدفع ثمن الحرب الأمريكية الإيرانية؟.. الاتحاد الأوروبى يدعو للحوار.. ومستشار ترامب يسعى لتحقيق أمنيته التى كتبها فى 2015: «لتفادى هجوم إيرانى هاجموا إيران» Advertisements فى ذكرى العاشر من رمضان.. أسرار جديدة فى حياة السادات.. بطل الحرب والسلام.. أعاد بناء الجيش بالسلاح والثقة بعد انكساره فى نكسة 67

فى ذكرى العاشر من رمضان.. أسرار جديدة فى حياة السادات.. بطل الحرب والسلام.. أعاد بناء الجيش بالسلاح والثقة بعد انكساره فى نكسة 67 السيسي: مصر تولى أهمية لدعم الاستقرار والسلام فى الخرطوم.. الرئيس يتلقى دعوة لزيارة غانا.. ويؤكد أهمية تحقيق التكامل بين الدول الإفريقية

القائد العام للقوات المسلحة فى برقية تهنئة لرئيس الجمهورية: العاشر من رمضان إنجاز عبقرى للشعب والجيش.. ولدينا ثقة تقوى على كل الصعاب

القائد العام للقوات المسلحة فى برقية تهنئة لرئيس الجمهورية: العاشر من رمضان إنجاز عبقرى للشعب والجيش.. ولدينا ثقة تقوى على كل الصعاب مدبولى يكلف بسرعة الانتهاء من خطة «المبانى والمشروعات المدرسية» امتحانات الأزهر بالملابس الرسمية.. «المعاهد» يحذر الطلاب من الظهر غير اللائق



امتحانات الأزهر بالملابس الرسمية.. «المعاهد» يحذر الطلاب من الظهر غير اللائق

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