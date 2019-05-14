شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الحج السعودية تخصص رابطاً جديداً لاستقبال طلبات الحجاج القطريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة الحج والعمرة السعودية، رابطا جديدا لاستقبال طلبات القطريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة، بعد حجب السلطات القطرية لرابط سابق، وذلك فى نبأ عاجل أعنلته فضائية سكاى نيوز عربية.

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