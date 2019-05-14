شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح الزراعى: طرح 7 ملايين بيضة بالمنافذ بسعر مخفض 34 جنيهًا للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي طرح جميع منتجاتها بمنافذها خاصة البيض خلال الأيام المقبلة بأسعار مخفضة .

قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تقرر طرح 7 ملايين بيضة بسعر مخفض 34 جنيها للكرتونة بمنافذ الإصلاح، بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من منتجات مشروعات الإصلاح الزراعى بجميع منافذ جمعيات الإصلاح بمختلف المحافظات.

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وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن الجمعية تواصل طرح العجول البلدى من إنتاج الإصلاح الزراعى، وزيادة المعروض من منتجات الألبان التابعة لمشروعات الإصلاح الزراعى، وذلك فى إطار مساهمته بدعم الأمن الغذائى المصرى والسيطرة على أسعار المنتجات الأساسية للمواطنين.

فيما اتخذت وزارة الزراعة، عددًا من الإجراءات الرقابية على منافذ البيع التابعة للوزارة، منها تشكيل لجان من مديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة التسويق بقطاع الإنتاج، ومباحث التموين بالتنسيق مع عدة وزارات والأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والأسماك بالمحافظات، لضبط المخالفين، وعدم التلاعب فى الأسعار من قبل مافيا التجار.