ضبط مزور محررات رسمية وعقود عمل في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة في المنيا القبض على اخصائي حاسبات بسمالوط، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وعقود عمل وترويجها للبيع.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا بورود معلومات أكدتها تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد تفيد بقيام اخصائي حاسبات آلية مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية المزور وعقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبط بحوزته إقرار خالي البيانات ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية، و2 جواز سفر باسمي شخصين، ومبلغ مالى 5900 جنيه، وهاتف محمول محمل عليه العديد من المستندات وعقود العمل المزورة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته.

وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المستندات وعقود العمل المزورة إسكنر .طابعة ألوان. فلاشه محملة بالمستندات الآتية :

عدد( 3 ) عقود عمل منسوب صدروها لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها لسفارة تلك الدولة .

عدد( 2 ) سمة دخول منسوبة لإحدى الدول العربية ممهورة بأختام منسوب صدورها لتلك الدولة .

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العديد من صور أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية .

شهادة تخرج باسم أحد الأشخاص وبها تعديل على الصورة الشخصية ( معدة للتزوير ) .

شهادة دبلوم باسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد بها تعديل بالتاريخ .

تأشيرة دخول باسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لإحدى الدول العربية وبها تعديل بالبيانات .

العديد من الشعارات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمضبوطات بقصد الاستفادة المادية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.