قطار يدهس شخصا في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي شخص مصرعه تحت عجلات قطار في مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مساء الثلاثاء.
تلقى العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط إخطارا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص بمزلقان العياط.
التحريات الأولية تشير إلى أنه أثناء مرور المتوفى من المزلقان صدمه قطار تصادف مروره، مما أسفر عن مصرعه في الحال.
تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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