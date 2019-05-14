"القاهرة 39".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، ليسود غدًا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 23 39

شبين الكوم 22 37

طنطا 22 36

دمنهور 20 35

الإسكندرية 19 32

بلطيم 20 32

مطروح 17 28

السلوم 18 35

سيوة 19 37

بورسعيد 20 30

دمياط 20 28

الزقازيق 20 39

الإسماعيلية 18 38

السويس 21 38

العريش 17 33

رفح 18 32

رأس سدر 22 35

نخل 15 37

نويبع 22 34

طابا 20 36

كاترين 16 32

الطور 22 35

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 22 40

مرسى علم 23 34

الفيوم 21 39

بني سويف 21 39

المنيا 20 40

أسيوط 22 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 23 42

أسوان 29 42

أبوسمبل 21 40

الوادي الجديد 19 42

شلاتين 24 34

أبو رماد 25 33

حلايب 26 32

رأس حدربة 25 31