"الجيزة": ضبط عدة مصانع غير مرخصة بأبوالنمرس وأكتوبر والحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مباحث التموين من ضبط مصانع غير مرخصة بأكتوبر وأبو النمرس والحوامدية، تقوم بإنتاج وبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا يأتي في إطار استمرار تكثيف حملات محافظة الجيزة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد، في تصريحات، إن مباحث التموين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية نجحت في ضبط 15 ألف عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع بمركز ومدينة أبو النمرس، وضبط 4 أطنان ونصف الطن دقيق مدعم وضبط 15 ألف عبوة زيت طعام زيتون مخلوط بزيت عادي بمخزن غير مرخص بالسادس من أكتوبر وضبط طن ونصف الطن دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص بمركز ومدينة الحوامدية، وذلك قبل طرحها بالأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

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وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والطب البيطري بمواصلة الحملات المكثفة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتمشيط كافة الأسواق لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر ولعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم ومتابعة الأسعار.

وأشار راشد إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابي على الأسواق.

من جانبه، أوضح العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المصانع لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون أو يتلاعب في الغذاء والمنتجات التي يتناولها المواطنون، وجاري مواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق من الأطعمة الفاسدة والمغشوشة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.