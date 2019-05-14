المترو: اشتراك مجاني بالمترو لمرضى السرطان ومرافقيهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة المترو، إنه يحق لمرضى السرطان ومرافقيهم، استقلال المترو مجانًا.

وقال عبدالهادي، لمصراوي، إن شركة المترو وقعت عام 2016، بروتوكول تعاون مع مستشفى 57375 والمعهد القومي للأورام، لخدمة مرضى الأورام ومرافقيهم، موضحا أنه يتضمن استخراج اشتراك مجاني بالمترو لمريض السرطان والمرافق له، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح عبدالهادي، أن مريض السرطان الذي يحتاج إلى مرافق له عند الذهاب للعلاج، مثل كبار السن والأطفال، يحق له الحصول على اشتراك مجانًا، من خلال إحضار خطاب من المستشفى المعالج تؤكد أن الحالة تستدعي مرافقًا خلال فترة العلاج.

ولفت إلى أن الاشتراك يتم من خلال تعبئة استمارة متوفرة بالمستشفى، وتقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للحصول على الاشتراك.