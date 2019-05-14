"انتهاء تسجيل الطلبات".. التموين تكشف موعد إضافة المواليد الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي من تسجيل طلبات إضافة المواليد الجدد التي تم تلقيها في الفترة من أول أغسطس وحتى 7 نوفمبر 2018، وذلك وفقًا لعدة اشتراطات حددها القرار الوزاري رقم (19) لسنة 2018.

كان وزير التموين علي المصيلحي، أصدر قرارًا أواخر يوليو الماضي، بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، على ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام عن 3 مواليد على البطاقة الواحدة.

وأضاف المصدر، في تصريح لمصراوي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر بدء إضافة المواليد الجُدد ممن انطبقت عليهم الشروط اعتبارًا منذ الأول من يوليو المقبل، وفقًا لأخر تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والذي أعلن فيه بدء إضافة المواليد الجدد للأسر الأكثر احتياجًا اعتبارًا من يوليو المقبل، على أن يتم إضافة باقي المواليد تباعًا.

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وحدد القرار الوزاري أعمار المواليد المقرر إضافتهم من أول يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.

كما حدد القرار الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك طبقًا لدخل الأسرة.. للتفاصيل اضغط هنا

يشار إلى أن وزارة التموين عكفت خلال الفترة الماضية على تنقية منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز من خلال إعلان عدة معايير لحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، عبر 3 مراحل، نص كل منها على عدة محددات، فيما أتاحت إمكانية التظلم لمن انطبقت عليهم إحدى المعايير عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين.