محافظ القاهرة يوجه برفع الإشغالات وإزالة تجمعات الباعة الجائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وّجه خالد عبدالعال محافظ القاهرة، شرطة المرافق ورؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والمتابعة بصفة دورية، مع رفع كافة الإشغالات أمام المحلات والمقاهي وإزالة تجمعات الباعة الجائلين، والإشغالات، والتعديات وفتح الشوارع للمارة، في إطار تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط لشوارع المحافظة.

وأسفرت حملات إدارة شرطة المرافق في مختلف أحياء القاهرة عن غلق 3 صيدليات بحي شرق مدينة نصر و714 حالة إزالة إدارية، وتحرير 99 محضر إشغال طريق، و41 محضر إدارة بدون ترخيص، و52 محضر تلوث بيئي، و55 محضر بائع متجول، ورفع 25 عربة يد وتروسيكل لبيع الخضار وفاترينات وعربات كارو وتاندات ولافتات إعلانية.

وشملت الحملة في المنطقة الشرقية أحياء مصر الجديدة بشوارع: المقريزي، المرغني، عمر بن الخطاب، محمد عزت سليم بمنطقة ألماظة، والشوارع والميادين الرئيسية.

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وأوضحت المحافظة أنه في حي عين شمس امتدت الحملة لشوارع: إبراهيم عبد الرازق ومنشية التحرير، وحي المرج بشوارع الترعة التوفيقية والمركز الاجتماعي، بالإضافة لإزالة الإشغالات أمام المقاهي والمحال وتحرير محاضر إشغال الطريق وتلوث البيئة ومراجعة تراخيص المحال وتحرير محاضر الإدارة بدون ترخيص للمخالفين.

وأشارت المحافظة إلى تحرير 33 حالة إزالة إدارية و4 محاضر إشغال طريق و6 محاضر بائع متجول بحي السلام أول.

وفي المنطقة الغربية، قادت شرطة المرافق حملة في حي الموسكي شملت شوارع الأزهر والعتبة ومنطقة المسارح والشوارع الرئيسية والتي أسفرت عن رفع 30 حالة إزالة إدارية وتحرير 15 محضر بائع متجول، بالإضافة إلى عدة حملات بأحياء السيدة زينب والأزبكية وعابدين.

وشملت الحملات في المنطقة الشمالية أحياء الزيتون خاصة في الشوارع الرئيسية ومحطات المترو وبولاق أبو العلا، وفي المنطقة الجنوبية قادت شرطة المرافق حملات بحي 15 مايو والخليفة والمقطم لإزالة الإشغالات ومراجعة الترخيص.