رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.

وقال عبد العال في نص برقيته: "تهل على مصر ذكرى عزيزة على نفوسنا جميعًا، ذكرى العاشر من رمضان، ذلك اليوم الذي قهر فيه شعب مصر الهزيمة في ملحمة بطولية سجلها التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الأبطال، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، في أنصع صفحاته، فباسمي واسم نواب الشعب أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية الجليلة".

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وأكمل رئيس مجلس النواب: "هؤلاء الأبطال، الذي أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم عليها الشعب، هي الحفاظ على الأرض والعرض، وأن كل حفنة من تراب مصر، هي كل مصر، وأن أعلام مصر ستظل ترفرف على كل شبر من ترابها، فكانوا الأمناء الأوفياء للقَسم".

وتابع عبد العال في برقيته قائلًا: "إننا نحني الجباه إكبارًا واحترامًا لشهدائنا من رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، يسهرون على تأمين الوطن عيونهم لا تنام كي يعيش كل مواطن آمن في سربه، عزيزًا في وطنه".

واختتم عبد العال برقيته، قائلًا: "تحية لشعب مصر الأبيّ بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مَثّل حائط الصد في التحام لم يشهده التاريخ المعاصر مع أبناء قواته المسلحة الباسلة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام، المغفور له بإذن الله الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه".​