البحوث الإسلامية يطلق حملة توعوية تزامنًا مع انتصارات الـ10 من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية إطلاق حملة توعوية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، تحت عنوان: "بطولات الماضي وتطلعات المستقبل".

وأوضح المجمع في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحملة تتضمن عقد مجموعة من اللقاءات في أماكن متنوعة بقرى ومدن الجمهورية؛ للتواصل مع الجمهور في مراكز الشباب والمساجد ودور الثقافة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

Advertisements

وقال الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحملة تستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة نحو 3900 واعظ وواعظة؛ لاستحضار روح انتصارات العاشر من رمضان، والاستفادة من البطولات التي سجلها المصريون في هذا التوقيت للعودة إلى روح المثابرة والعمل والإنتاج، وحثهم على بناء الوطن والحفاظ عليه وعلى مقدراته.

وأضاف عياد أن محاور الحملة التي سينفذها الوعاظ بدءًا من اليوم ستركز على دعوة الناس إلى العمل البنّاء من أجل رفعة شأن الوطن، ونبذ الخلافات فيما بينهم والوقوف صفًا واحد في مواجهة قوى التطرف والإرهاب، وقطع الطريق أمام دعاة الفتن ومثيري الشائعات.

وأوضح أن الحملة تستهدف –أيضًا- رفع معنويات الشباب، وتوعيتهم بمكانة مصر وما ضحى به شهداء مصر الأبرار بأغلى ما يملكون من أجل تراب هذا الوطن في معركة الكرامة التي وافقت العاشر من رمضان، حتى يتخذ الشباب من تلك البطولات نموذجًا في حياتهم العملية، مع الإصرار على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتحقيق أهدافهم والحفاظ على أوطانهم والمشاركة الفعّالة في نهضتها وتقدمها.​