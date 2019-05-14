مصر | سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بمنطقة عابدين.

وردت معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة عابدين تفيد بسرقة بطاريات سيارتهم بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة واعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عابدين من القبض علي المتهمين وتبين أنهم "مهند، ن" ، "احمد، ع" ، "مؤمن، م" عاطلين، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة بطاريات السيارات وبيعها وامر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.