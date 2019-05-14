مصر | "مرور القاهرة": ضبط 23 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور القاهرة": ضبط 23 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة.

وفي السياق فقد قامت الإدارة بإجراء تحليل طبي لـ50 سائقًا، وإثبات تعاطي 23 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفي وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.