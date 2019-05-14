أخبار مصر | المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات "العلميين" على مقعد النقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات "العلميين" على مقعد النقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، بوقف إجراء انتخاب نقيب جديد لنقابة المهن العلمية، والتي كان المقرر عقدها يوم السبت 18 مايو الجاري، وذلك في طعن النقيب على حكم المحكمة الإدارية بصحة الدعوة للانتخابات.

وأكد مجلس نقابة العلميين، في بيان له، اليوم، إحترامه وإلتزامه لقرار المحكمة الإدارية العليا بوقف إنتخابات، مشيرا إلي كونه مستمرا في حالة الإنعقاد الدائم لدراسة الموقف الراهن وماسوف يتم إتخاذه من إجراءات.

كما أكد المجلس أنه سيظل بالمرصاد لكل من تسول له نفسه سلب حقوق العلميين والإساءة إلي نقابتهم ومجلسهم المنتخب، مواصلا الإجراءات القانونية في هذا الشأن بكامل الثقة في قضاء مصر الشامخ، مدعوماً من العلنييت في كافة أنحاء الجمهورية.

وكان مجلس النقابة العامة للمهن العلمية، قد فتح باب الترشح على مقعد النقيب العام، من السبت 27 أبريل الماضي، وحتى الجمعة 3 مايو الجاري، علي أن تجري الأنتخابات يوم السبت 18 مايو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا وحتي السادسة مساءا، في كافة فروع الجمهورية.