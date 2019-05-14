أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تنظم مهرجاناً للاحتفال بـ"يوم أفريقيا الـ56" مايو الجاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تنظم مهرجاناً للاحتفال بـ"يوم أفريقيا الـ56" مايو الجاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، مهرجان يوم أفريقيا، احتفالًا بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الأفريقي حاليًا"، لتسليط الضوء على التنوع الذى تزخر به القارة في القطاعات كافة، والتركيز على مواهب الشباب من أبناء إفريقيا، وذلك خلال الفترة من 22 – 26 مايو 2019.

يأتي ذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وفي ضوء ما توليه الدولة من اهتمام واستثمار في الشباب الافريقي وطاقاته الإبداعية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة مشاركة وفود أفريقية من دول السودان، الكونغو الديمقراطية، الكاميرون، كينيا، موريشيوس، بوروندي، المغرب، موريتانيا، غانا، أوغندا، بالإضافة إلى مصر، وفي انتظار مشاركة وفود من دول إفريقية أخرى.

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وأوضحت الوزارة أن فعاليات المهرجان تشمل تنفيذ جدارية فنية تعكس روح التعاون والتضامن الأفريقي بين شباب الدول الأفريقية بإحدى جدران مركز شباب الجزيرة، واحتفالًا برئاسة مصر للاتحاد الافريقي يشارك فيها شباب الوفود الافريقية.

كما تتضمن فعاليات المهرجان تنظيم معرضًا للأشغال اليدوية والتراثية والمأكولات التي تشتهر بها الدول الافريقية، واستعراض الأعمال الفنية الخاصة بالمسابقة الفنية لتنفيذ بورتريه فني لأحد الآباء المؤسسين للاتحاد الافريقي، علاوة على تنفيذ فاعلية فنية كبرى على المسرح الروماني بمركز شباب الجزيرة، بمشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة مع عروض فنية لفرق الفنون الشعبية التابعة لمراكز الفنون بالمحافظات.

وتشمل فعاليات المهرجان أيضًا تنفيذ أنشطة رياضية للوفود الافريقية المقيمين بجمهورية مصر العربية والوافدين من الدول الافريقية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية واتحاد الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج سياحي وترفيهي للوفود الافريقية المشاركة، للتعرف على المعالم السياحية والتاريخية بجمهورية مصر العربية.

كما يقام على هامش المهرجان، تنفيذ ندوات تثقيفية لشباب محافظات السويس، البحيرة، أسوان، بورسعيد، الدقهلية، الشرقية، المنيا، الإسكندرية، وذلك يوم 25 مايو، داخل مديريات الشباب والرياضة، لزيادة الوعي بالاتحاد الافريقي والقضايا الافريقية الهامة.