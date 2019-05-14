أخبار مصر | مركز "إبصار" ينجح في علاج أكثر من 7000 مريض رمد بالكاميرون خلال 5 أعوام‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز "إبصار" ينجح في علاج أكثر من 7000 مريض رمد بالكاميرون خلال 5 أعوام‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المركز العربي لمكافحة العمى "إبصار" التابع لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية رمدية في ياوندي بدولة الكاميرون في الفترة من 14-21 أبريل الماضي؛ وذلك للحد من انتشار أمراض العيون.

وتمكنت القافلة الطبية من فحص وعلاج 1000 مريض رمد، وإجراء 200 عملية مياه بيضاء لغير القادرين، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في جراحات العيون.

وتعد قافلة الأطباء العرب الأخيرة في ياوندي بالكاميرون هى الخامسة لمركز إبصار بدولة الكاميرون، حيث سبق وأن قامت بتسيير أربع قوافل، الأولى خلال يونيو 2013، والثانية في أغسطس 2016، والثالثة مارس 2017 والرابعة أكتوبر 2017.

Advertisements

وجرى خلال القوافل الطبية الـ 5 بدولة الكاميرون فحص وعلاج 5650 مريضا، وإجراء 1724 عملية جراحية.

وتأتي القافلة الطبية ضمن مشروعات دعم القطاع الصحي بالدول الأفريقية والعربية التي تعاني من تدني الأوضاع الصحية، وضعف في الخدمات الطبية بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو الكوارث الطبيعية، التي تحول دون توفر تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن الهدف الرئيسي من قوافل مكافحة العمى التي يقوم بها مركز "إبصار" داخل وخارج مصر، هو تقليل حالات العمى الذي يمكن تفاديه، وتخفيف نسبة الإصابة بأمراض المياه البيضاء والزرقاء، والتفاعل مع مبادرة منظمة الصحة العالمية 2020، والتي تنشد القضاء على مشكلات العمى الممكن تفاديه ومسبباته.