أخبار مصر | لتكثيف الأنشطة وتشجيعًا للشباب.. وزارة الرياضة تدعم مركز شباب أبو منيسي بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتكثيف الأنشطة وتشجيعًا للشباب.. وزارة الرياضة تدعم مركز شباب أبو منيسي بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، عن دعم مركز شباب أبو منيسي بإدارة شباب سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ بمبلغ 20000 جنيه، لتمكين الشباب والنشء من ممارسة الأنشطة المختلفة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن ذلك الدعم يأتي في إطار تكثيف الأنشطة لجذب أكبر عدد من الشباب والنشء للمشاركة فيها، والتي من ضمنها الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والدينية والرياضية.

وأشارت أن الوزارة تستهدف دعم وتطوير، ورفع كفاءة البنية الإنشائية بمراكز الشباب في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، بالإضافة إلى توفير الدعم اللازم لها؛ لتنشيط البرامج بها على مدار العام، ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تفعيل دور مراكز الشباب، وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية.