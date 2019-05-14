انت الان تتابع وزير الخارجية يلتقي بابا إفريقيا للروم الأرثوذكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية سامح شكري والبابا ثيودوروس

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية سائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وبحثا جهود وأنشطة الكنيسة بالدول الإفريقية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم، بأن شكري رحب في مستهل اللقاء بالبابا ثيودوروس الثاني، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة، بما في ذلك بالدول الإفريقية، وما تعكسه أنشطة الكنيسة الخيرية من حرص على دعم الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.

Advertisements

من جانبه، أكد البابا ثيودوروس الثاني، حرص الكنيسة على تقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة، مستعرضا الأنشطة المختلفة للكنيسة في القارة وزياراته المتعددة للدول الإفريقية المختلفة، إذ يعتزم في هذا الإطار زيارة تنزانيا، مشيدا بدور وزارة الخارجية والسفارات المصرية في إفريقيا.يذكر أن شكري، اجتمع الأحد الماضي،