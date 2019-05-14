وزير الخارجية يلتقي بابا إفريقيا للروم الأرثوذكس

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وزير الخارجية سامح شكري والبابا ثيودوروس
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية سائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وبحثا جهود وأنشطة الكنيسة بالدول الإفريقية الشقيقة. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، اليوم، بأن شكري رحب في مستهل اللقاء بالبابا ثيودوروس الثاني، مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الكنيسة، بما في ذلك بالدول الإفريقية، وما تعكسه أنشطة الكنيسة الخيرية من حرص على دعم الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات.
من جانبه، أكد البابا ثيودوروس الثاني، حرص الكنيسة على تقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة، مستعرضا الأنشطة المختلفة للكنيسة في القارة وزياراته المتعددة للدول الإفريقية المختلفة، إذ يعتزم في هذا الإطار زيارة تنزانيا، مشيدا بدور وزارة الخارجية والسفارات المصرية في إفريقيا.يذكر أن شكري، اجتمع الأحد الماضي،
من جانبه، أكد البابا ثيودوروس الثاني، حرص الكنيسة على تقديم الدعم للدول الإفريقية الشقيقة، مستعرضا الأنشطة المختلفة للكنيسة في القارة وزياراته المتعددة للدول الإفريقية المختلفة، إذ يعتزم في هذا الإطار زيارة تنزانيا، مشيدا بدور وزارة الخارجية والسفارات المصرية في إفريقيا.
يذكر أن شكري، اجتمع الأحد الماضي، مع أعضاء مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناول اللقاء سبل تطوير دور الوكالة في دعم التنمية بالعديد من الدول، خاصة الدول الإفريقية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أكد خلال اللقاء على أهمية دور الوكالة في دعم جهود التنمية بالقارة، عبر نقل الخبرات وبناء الكوادر في المجالات ذات الأولوية للدول الإفريقية، فضلا عن إيفاد الخبراء وتقديم المساعدات لها، مؤكدا على اهتمام مصر برفع معدلات التنمية الشاملة بالقارة.
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