شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الممثلين ينفي وفاة يوسف شعبان: شائعات سخيفة ومفبركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، شائعة عن وفاة الفنان القدير، يوسف شعبان، الأمر الذي أحزن مُحبيه في مصر والوطن العربي.

ونفى نقيب الفنانين، أشرف زكي، الشائعات المنتشرة عن وفاة الفنان يوسف شعبان، إذ قال في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن ما يتم تداوله «شائعات كاذبة وسخيفة ومفبركة، الفنان بصحة جيدة».

ويُشارك الفنان يوسف شعبان في مسلسل «بالحب هنعدي»، المقرر له خوض السباق الرمضاني لعام 2020.