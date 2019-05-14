شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة بحضور محافظ شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّم مكتب ذوي القدرات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حفل إفطار جماعي لذوي القدرات الخاصة، للعام الخامس على التوالي، بالمدينة الشبابية بالعريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ بحسب بيان، الثلاثاء، اهتمام المحافظة ومديريات الخدمات بذوي القدرات الخاصة والعمل على تلبية مطالبهم.

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بدوره أكد ايهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، أن حفل الإفطار بمشاركة 250 من ذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى مشاركة 15 متطوعا في الإعداد والتجهيز والتنظيم للحفل.

أقيم على هامش حفل الإفطار أمسية ثقافية وشعرية، بجانب عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

حضر حفل الإفطار كل من، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، ليلي مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، حسن صالح مدير نادي المعاقين الرياضى، ماجدولين كمال، مدير مكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة، عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.